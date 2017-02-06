Следком возбудил второе дело по факту распространения коллекторами порноснимков

Следственный комитет Карелии возбудил второе уголовное дело по факту действий коллекторов, распространявших подложные порнографические материалы с лицом одной из жительниц республики. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее по этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 128.1 (клевета). Изучив материалы дела, прокуроры нашли в действия коллекторы также признаки незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (пункт «б» части третьей статьи 242 УК).

Уголовные дела соединены в одно производство, расследованием занимается Следственный комитет.

Коллекторы начали травлю молодой петрозаводчанки, работающей в одной из поликлиник города, две недели назад. Злоумышленники обвинили девушку в проституции, отправив порочащее сообщение по десяткам аккаунтов в социальной сети, в редакции СМИ и работодателю. Для убедительности коллекторы прикрепили к письму созданный в фоторедакторе коллаж из порнографического снимка.

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