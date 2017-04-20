Следком возбудил уголовные дела против московских чиновников из-за трагедии на Сямозере

Против сотрудников департамента труда и соцзащиты Москвы возбуждено уголовное дело по статье «халатность» из-за гибели школьников на Сямозере в июнепрошлого года. Об этом сообщает интернет-издание «РБК». Уголовное производство начали в январе 2017 года. Дело расследует главное управление Следственного комитета России по расследованию особо важных дел.

Напомним, трагедия на озере Сямозеро произошла 18 июня прошлого года. Дети из Москвы, отдыхавшие по соцпутевкам в лагере фирмы «Парк-отель «Сямозеро» отправились в водный поход по озеру, не смотря на шторм. Лодки перевернулись и 14 детей погибли.

Трагедия на Сямозере стала поводом для нескольких уголовных дел. Так фельдшеру больницы города Суоярви уже вынесли приговор за халатность. Женщина приняла звонок от тонувшего на озере ребенка, но сочла его за шутку и никак не отреагировала на просьбу о помощи.

Кроме того, под следствием находятся директор фирмы «Прак-отель «Сямозеро» Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, отправившиеся с детьми в роковой поход инструктора Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Отдельное производство следователи завели и на экс-главу карельского Роспотребнодзора Анатолия Коваленко, который подписал разрешение на работу лагеря на Сямозере.