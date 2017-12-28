Следком возбудил уголовное дело по факту гибели слесаря на ДОК «Калевала» в Петрозаводске

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели слесаря на ДОК «Калевала». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 16 ноября этого года 24-летний мужчина, работая на деревообрабатывающем комбинате в Петрозаводске, проводил ремонт раскряжевочной установки, в которой находилась древесина. В этот момент другой работник, управляя автопогрузчиком, производил выгрузку древесины из технологического кармана, и причинил потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 4 лет.

Ранее сообщалось, что Трудовая инспекция Карелии завершила расследование группового несчастного случая на ДОК «Калевала», который произошел утром 16 ноября этого года. Тогда при ремонте раскряжевочной установки погиб слесарь–ремонтник, а старший инженер–гидравлик получил ушиб правой лопаточной области.