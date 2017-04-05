Следком возбудил дело из-за сокрытия доходов петрозаводской компании

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении руководства ТД «Онегостройавто». Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмены подозреваются в сокрытии денег, которые должны были пойти на выплату недоимок по налогам (статья 199.2 Уголовного кодекса).

По версии следствия, руководство компании знало, что все поступившие на ее расчетные счета средства будут автоматически списаны банком в счет недоимок. Чтобы этого не случилось, предприниматели попросили контрагентов фирмы перечислять деньги на счета ее кредиторов. С января по октябрь 2015 года таким образом было переведено более 10 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.