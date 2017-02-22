Следком возбудил новое уголовное дело по взяткам в УГАДН Карелии

Следственный комитет Карелии в ходе расследования уголовного дела о коррупции среди руководства республиканского УГАДН возбудил новое дело в отношении Евгения Шелковникова. Он занимал должность замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки от гендиректора коммерческой фирмы. Последний также ответит перед законом, но уже за дачу взятки.

По версии следствия, в 2016 году Шелковников получил от предпринимателя 340 тысяч рублей. За это замначальника отдела УГАДН Карелии не стал привлекать бизнесмена к административной ответственности за нарушение правил грузоперевозок. Кроме этого, считают следователи, Шелковников не стал помещать на штрафстоянку грузовики, следовавшие по трассе «Кола».

Преступление раскрыто в результате совместной работы Следкома и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии.

Напомним, Шелковников находится под стражей. Расследование продолжается. Следственный комитет республики просит всех, кто может пролить свет на указанные преступления, поделиться сведениями.