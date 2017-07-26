Следком Карелии прекратил уголовное дело по строительной компании «Сана+»

Карельское управление Следкома прекратило дело о мошенничестве в отношении строительной компании «Сана+». Как пишет издание «Вести Карелии» со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Игнатенкова, расследование было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

— Нами были изучены все обстоятельства заключения гражданами договоров по приобретению квартир и получения денежных средств в заем, — сообщил Игнатенков. – Для дачи оценки законности таких договоров были проведены экспертизы. Согласно заключениям экспертов, все договоры требованиям законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент их заключения, соответствовали. Поэтому в действиях сотрудников ООО «Сана+» и представляемых ими организаций признаков мошенничества не содержится. Взаимоотношения между заявителями и данными организациями носили исключительно гражданско-правовой характер. Следствием учтено, что на аналогичных условиях сотни квартир были приобретены в собственность многих жителей Петрозаводска.

Владимир Игнатенков подчеркнул, что проблемы с валютной ипотекой известны не только в Карелии, но по всей стране.

Напомним, что десятки граждан, купивших в последние годы квартиры у компании «САНА» и аффилированных с ней фирм, остались не только без жилья и без вложенных в него денег, но и с многомиллионными долгами. Отметим, что некоторые схемы не связаны с валютной ипотекой: по словам пострадавших граждан, фирмы составляли дополнительные соглашения без ведома заемщиков.