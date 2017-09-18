Шофер экс-чиновника Галкина получил условный срок за передачу взятки

Водитель Государственного контрольного комитета Карелии Евгений Окладников наказан условно за посредничество во взяточничестве. Следствие и суд установили, что подсудимый передал взятку в 70 тысяч рублей председателю госкомитета Виталию Галкину, у которого работал водителем, а также его заместителю Алексею Бобылеву. Уголовные дела в отношении последних выделены в отдельное производство и сейчас рассматриваются в суде.

По версии гособвинения, взятку дал бизнесмен, заинтересованный в том, чтобы в госкомитете закрыли глаза на нарушения его фирмы в сфере оборота алкоголя. Ранее «Республика» писала о том, что взятку давал представитель ООО «Бухара», которому принадлежит кафе на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

Суд учел явку с повинной и приговорил бывшего водителя госкомитета к трем годам лишения свободы условно, пишет Следком Карелии.