Школьник выбросил украденный у одноклассницы смартфон

На днях в полицию Петрозаводска обратилась 46-летняя горожанка, у чьей дочери незадолго до этого украли телефон. Как сообщили в МВД Карелии, гаджет девушка оставила в кармане куртки в школьном гардеробе.

По версии правоохранителей, смартфон похитил ученик школы, прежде имевший проблемы с законом. Подросток признался, что в день кражи проверил карманы нескольких курток в гардеробе. В одном из них он и обнаружил смартфон, который затем, наигравшись, выкинул.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Родителей злоумышленника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына.