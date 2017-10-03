Шесть тысяч евро украли собутыльники у приехавшего в Карелию иностранца

Шесть тысяч евро украли жители Сортавалы у приехавшего в Карелию иностранца. Об этом сообщает сайт республиканского МВД.

Турист приехал в Приладожье отдохнуть и познакомился с молодыми людьми. Он согласился с ними выпить, а после оказался у них в гостях. Спонсором застолья в тот вечер был иностранец –новые знакомые смогли подсмотреть пин-код от его пластиковой карты.

Только покинув Россию, мужчина обнаружил пропажу карты. А позже выяснилось, что со счета были обналичены порядка 6 000 евро. Потерпевшему пришлось вновь вернуться в Сортавалу, чтобы обратиться в полицию.

Оперативники выяснили, что спутники заявителя последние дни вели роскошный образ жизни – в ресторанах, магазинах, также они щедро дарили подарки друзьям. Также удалось выяснить, что одному из них – 36-летнему жителю Сортавалы – наскучила жизнь в Карелии, и он уехал в Санкт-Петербург. Там его полицейские и задержали.

Сейчас оба фигуранта, ранее имевшие проблемы с законом, установлены. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.