Сержанту-контрактнику назначили огромный штраф за экстремизм

Петрозаводский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сержанта, служащего в Карелии, которого обвиняли в возбуждении ненависти и вражды.

Как было установлено в ходе заседания, мужчина на своей странице в соцсетях опубликовал материалы, которые сеяли межнациональную вражду. Эти материалы он публиковал неоднократно в течение полутора лет.

Сержанту назначили штраф в 100 тысяч рублей. С решением суда первой инстанции осужденный не согласился и подал апелляцию, однако решение было оставлено в силе.