Серийные воры дорогих иномарок предстанут перед судом

Следствие закончило расследование громкого уголовного дела о краже дорогих внедорожников в Петрозаводске.

Напомним, череда преступлений произошла в середине апреля прошлого года. За одну ночь в столице Карелии были украдены два внедорожника «Тойота» и один «Лексус».

Несколько дней машины искали, и в итоге сотрудники полиции нашли две «Тойоты» в одном из гаражных кооперативов, где их на некоторое время оставили воры.

Позже к своему владельцу вернулся и «Лексус», который воры успели переправить в другой регион.

Как сообщает прокуратура Карелии, организатором преступного сообщества стал житель Санкт-Петербурга Ефим Сутугин. В его группу вошли два жителя Санкт-Петербурга, а также два жителя Петрозаводска.

Организатор преступления приобрел все необходимое оборудование, купил мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, и даже системы подавления беспроводных средств связи, чтобы украденные машины нельзя было отследить.

Также в Петрозаводске были арендованы гаражные боксы для того, чтобы спрятать на время джипы.

Фото: МВД по республике Карелия Фото: МВД по республике Карелия

Злоумышленники предварительно осматривали места стоянки дорогих иномарок, отмечали точки установки видеокамер.

Всего соучастниками было совершено четыре преступления, связанных с тайным хищением автомобилей и находившегося в них имущества, на общую сумму более 8 млн 480 тыс. рублей, и пять покушений на кражу на общую сумму более 13 млн рублей.

Группа действовала на протяжении марта-апреля прошлого года. Все украденные автомобили удалось вернуть хозяевам, а уголовные дела в отношении злоумышленников направлены в суд для рассмотрения.