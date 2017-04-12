Сергея Кучина освободили по УДО

Суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Кучина. Мужчина был осужден за совершение ДТП, в результате которого погиб житель Петрозаводска Дмитрий Котовский.

Ходатайство судья Эдуард Новоселов рассмотрел сегодня, сообщает «Столица на Онего«. Отметим, что мужчина отсидел в колонии-поселении три года из четырех. В ходе заседания стало известно, что Кучин выплатил семье Котовского лишь половину компенсации — деньги, по словам осужденного, помогли собрать родственники и друзья. Мужчина обещает после освобождения найти работу и быстро погасить оставшуюся часть долга.

Издание со слов адвоката Владимира Реттиева сообщает, что Кучин в колонии вел себя хорошо и за время отбывания наказания получил 14 поощрений. В самой колонии против освобождения мужчины не возражают, а прокуратура и родители Дмитрия Котовского выступили против УДО.

Напомним, в 2013 году на набережной Варкауса в Петрозаводске разбился автомобиль Audi Q7, принадлежавший местному жителю. В машине находились трое мужчин, один из них погиб. Виновным в ДТП признали Сергея Кучина, который в момент аварии был сильно пьян. Кучин получил четыре года колонии-поселения, также его обязали выплатить семье погибшего 950 тысяч рублей и на три года лишили водительских прав.

Решение суда может быть обжаловано. В связи с этим Кучин пока остается в колонии, сообщает «Столица на Онего».