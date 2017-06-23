Семейная ссора завершилась ударом ножа

Утром 19 июня 2017 г. в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ладва-Ветка Прионежского района 39-летняя жительница Карелии получила проникающее ножевое ранение брюшной полости.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и сотрудники ОМОН Росгвардии.

Сотрудники ОМОН оперативно приступили к розыску преступника. Вскоре был установлен и задержан возможно причастный к совершению данного преступления. Им оказался муж потерпевшей — 36-летний местный житель. Мужчина не стал отрицать своей вины в произошедшем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка было установлено, что, находясь возле здания железнодорожной станции, у подозреваемого возник словесный конфликт со своей супругой, в ходе которого он нанес ей два удара ножом по телу.

Бригадой скорой помощи потерпевшая доставлена в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», предусматривающая до 8 лет лишения свободы.