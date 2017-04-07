Сегежанин рискнул свободой ради прогулки на чужой «Ладе»

Житель Беломорска, приехавший в город бумажников на заработки, заявил о пропаже своего ВАЗ-2114 летом 2016 года. Он оставил «Ладу» на одной из центральных улиц Сегежи, ушел в ночную смену. Утром машины уже не было на месте.

Полицейские вышли на след угонщика спустя несколько месяцев – в конце зимы. К преступлению оказался причастен 21-летний сегежанин. После беседы с оперативниками мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что приметил «Ладу» и захотел покататься на ней. Багажник авто был открыт, поэтому злоумышленник проник в салон, замкнул провода и выехал из города. Вскоре машина заглохла. Сегежанин испугался, что его скоро вычислят, откатил машину в лесной массив, слил бензин и поджег авто.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 90 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.