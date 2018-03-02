Андрея Нелидова приговорили к 8 годам в колонии строгого режима

Сегодня в Петрозаводском суде зачитали приговор экс-главе Карелии и бывшему директору музея-заповедника «Кижи» Андрею Нелидову. Судья Дмитрий Хромых приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима и 27,5 миллиона рублей штрафа. Время ареста зачтут в назначенный судом срок.

Напомним, прокуратура просила назначить Андрею Нелидову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 55 миллионов рублей. Помимо этого прокурор попросила суд лишить Нелидова всех госнаград и ордена Почета. В итоге суд лишил бывшего главу республики ордена Почета.

Имущество Андрея Нелидова оставили под арестом. В частности, два автомобиля, кадиллак и BMW, а также двое часов Rolex.

Советник и бывший депутат карельского парламента Иван Романов также признан виновным. Романову гособвинение просило назначить наказание в виде восьми лет колонии и штрафом в 27,5 миллиона рублей. Но, так как ранее Иван Романов был осужден на 20 лет по обвинению в педофилии, прокуратура ограничилась следующей рекомендацией: общий срок заключения 23 года с ограничением свободы сроком на два года.

Суд вынес приговор Романову: 21 год (7 из них за посредничество при получении взятки) и 16,5 миллиона штрафа.

После приговора Андрей Нелидов обратился к судье:

— Ваша честь, я надеюсь, в вашей душе еще хуже, чем у меня. С таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя. Во всем мире за привлечение инвестиций награждают орденом Почета, а у нас снимают.

По версии следствия, поддержанной гособвинением, Нелидов, занимая должность директора музея «Кижи», при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получал от предпринимателей взятки на сумму более 4,6 миллиона рублей. За это он предоставлял предпринимательнице Татьяне Астратенок возможность беспрепятственно торговать на острове Кижи. В суде бывший директор музея «Кижи» неоднократно заявлял, что не согласен с обвинением. По его словам, деньги предназначались Ивану Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея.

— Самый главный экспонат музея-заповедника «Кижи» — церковь Преображения Господня, которую, по преданию, 300 лет назад плотник Нестор построил без единого гвоздя. По иронии судьбы, ровно через 300 лет сотрудники музея вместе с Романовым при директорстве Нелидова построили прихожую к этому храму без единого бюджетного рубля. Оба закончили плохо: Нестор после строительства храма дал себе зарок ничего никогда не строить, чтобы не построить ничего более прекрасного, а Нелидов с Романовым оказались в тюрьме. Вот такой итог, — заявил 1 февраля в своем последнем слове Андрей Нелидов.

Иван Романов также считает себя невиновным.

— Дай бог любому действующему руководителю, кто бы ни был руководителем музея «Кижи», чтобы они могли не ждать денег из бюджета, а найти инвесторов и продолжить начатое. Потому что все время музей работал только за счет государственных денег, никогда в жизни никто туда не инвестировал. Это был стартовый проект, я сожалею о том, что все идеи, которые были, я не довел до конца, — сказал в начале февраля Иван Романов.

После заседания адвокат Андрея Нелидова заявил, что с приговором не согласен и будет его обжаловать в Верховном суде Карелии.