Рядовой заплатит штраф за пьяную драку в баре Петрозаводска

Петрозаводский гарнизонный военный суд рассмотрел дело рядового Максима Матилайнена из войсковой части № 16544. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как следует из материалов дела, в марте прошлого года рядовой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломал нос посетителю одного из петрозаводских баров. Обвиняемый раскаялся и признал свою вину.

Наказанием за это преступление стал штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в военном следственном отделе Петрозаводска.