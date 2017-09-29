Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за попытку проникнуть в здание суда

28 сентября в 17:35 сотрудники Росгвардии Карелии задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в здание районного суда в Олонце. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. 40-летний мужчина неадекватно себя вел и ругался матом на охранников учреждения.

Позже выяснилось, что задержанный не житель Карелии, до этого эпизода проблем с законом он не имел. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Правоохранители выясняют, чем задержанный занимался в Олонце и что ему нужно было в суде. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.