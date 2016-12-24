Родственники Виталия Галкина готовы заплатить залог в пять миллионов

По словам жены экс-руководителя Контрольного комитета Вероники Галкиной, залог в пять миллионов готовы предоставить ее родственники, у которых есть тур-фирма.

Напомним, бывший руководитель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин был задержан по подозрению в получении взятки. Следствие подало ходатайство об аресте бывшего чиновника. Суд Петрозаводска в настоящий момент избирает меру пресечения.

Отметим, что сотрудники контрольного комитета выступили в поддержку своего бывшего руководителя и написали письмо, в котором высказали предположение, что Галкина подставили предприниматели, заинтересованные в продаже контрафактного алкоголя.