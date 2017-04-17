Родители погибших на Сямозере детей обжалуют приговор фельдшеру Щербаковой

В Суоярвский районный суд поступили 14 апелляций от родителей погибших на Сямозере детей. Потерпевшие требуют пересмотреть приговор фельдшеру Ирине Щербаковой и назначить ей более строгое наказание, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в начале апреля суд Суоярви признал медика виновной в гибели 14 детей на Сямозере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Реальное отбывание наказания решением суда отсрочили на три года до достижения ее дочери 14-летнего возраста.

Трагедия на озере Сямозеро произошла 18 июня прошлого года. Лодки, в которых находились дети, отправившиеся в водный поход по озеру, перевернулись, и 14 детей погибли. Находясь в воде, один из детей смог дозвониться до станции скорой помощи Суоярви, однако поднявшая трубку фельдшер Ирина Щербакова приняла звонок за шутку и не сообщила о случившемся в экстренные службы.