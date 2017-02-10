Рецидивист вышел по УДО и опять отправился в колонию за серию краж

36-летний житель Костомукши в мае 2016 года был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Однако, как сообщает сайт прокуратуры Карелии, должных выводов для себя он не сделал и в сентябре 2016 года вновь совершил четыре кражи.

Так, в одном из баров подсудимый похитил из рюкзака потерпевшей денежные средства в сумме более 4000 рублей. Через два дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у случайной знакомой, он совершил тайное хищение ювелирных украшений на общую сумму более 13 000 рублей. На следующий день он познакомился на улице с женщиной и, улучив момент, похитил из ее рюкзака мобильный телефон стоимостью более 4000 рублей.

В сентябре 2016 года в своей квартире он снял со спавшей гостьи ювелирные изделия и вытащил из кармана ее брюк деньги. Общая сумма похищенного составляет более 11 000 рублей.

Известно, что на стадии предварительного следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшим.

Суд с учетом наличия в действиях подсудимого рецидива назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.