Разбойное нападение раскрыто в столице Карелии

Сообщение о преступлении было зарегистрировано в полиции Петрозаводска в преддверии Нового года. Около 6 утра в дежурную часть позвонил сторож одного из предприятий на Пряжинском шоссе.

Мужчина рассказал, что ночью на охраняемую территорию проникли двое неизвестных в масках. Они распылили газ, а для устрашения поджигали и бросали в охранника петарды. Потом, по словам сторожа, его избили, связали и потребовали сообщить, где находятся сейф и деньги. Злоумышленники обыскали помещение и нашли 20 тысяч рублей — зарплату, которую в тот день получил мужчина, также мужчины нашли ключи. Однако они не подошли ни к одной двери здания. Осознав, что взять в здании больше нечего, злоумышленники ушли.

Сразу же после получения криминального сообщения на место приехала следственно-оперативная группа. Полицейские отработали все возможные пути отхода преступников, однако задержать виновных по горячим следам не удалось.

Полицейские выяснили, что нападавшие передвигались на машине. Через некоторое время злоумышленников нашли с помощью записей с камер внешнего видеонаблюдения. Ими оказались двое петрозаводчан 34 и 36 лет.

В ходе допроса выяснилось, что один из мужчин в прошлом уже имел судимости за имущественные преступления.

Освободившись из мест лишения свободы, он решил продолжить криминальную биографию и предложил знакомому пойти на преступление. В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об его аресте. Второй фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Проводятся следственно-оперативные мероприятия.