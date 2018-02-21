Рассмотрение «сямозерского дела» могут перенести в Петрозаводский суд

Предварительное заседание по «сямозерскому делу» началось сегодня в Верховном суде Карелии.

Представители Анатолия Коваленко и Людмилы Котович, которых обвиняют в халатности, выступили с ходатайством о передаче дела из Пряжинского в Петрозаовдский суд. Связано это с тем, что практически все фигуранты уголовного дела находятся или проживают в Петрозаводске.

Заседание в Верховном суде началось с задержкой, поскольку один из фигурантов дела — Валерий Круподерщиков опоздал на полчаса. Сам объяснил, что его по телефону пригласили в суд к 11:30.

Напомним, ранее Пряжинский суд продлил арест двум основным фигурантам дела — экс-директору лагеря Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову, которых обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и оставлении в опасности детей. Трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда группа из 47 детей, отдыхавших в лагере «Сямозеро», отправилась в водный поход под руководством Вадима Виноградова и попала в шторм. В результате одна из лодок перевернулась, и 22 ребенка оказались в воде. 14 детей утонули. По версии следствия, Вадим Виноградов знал о непогоде, но принял решение о продолжении похода, руководствуясь указаниями директора лагеря Елены Решетовой.

Фигурантами уголовного дела также стали экс-руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и Людмила Котович, которая работала его заместителем. Их обвиняют в халатности.