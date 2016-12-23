Работницу кафе в Карелии подозревают в краже дорогого мобильника у напарницы

В дежурную часть полиции Сортавалы обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что во время первой рабочей смены в кафе у нее пропал сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что утром потерпевшая закрыла мобильник в шкафу для хранения вещей. Шкафчик у нее был один на двоих с напарницей. Ближе к обеду владелица гаджет не обнаружила.

Найти подозреваемую стражам порядка помогла камера видеонаблюдения. Под подозрение попала коллега заявительницы. Девушка во всем призналась и вернула телефон. К тому моменту она уже успела заменить SIM-карту на свою.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.