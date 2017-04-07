Работницу банка осудили за присвоение полумиллиона рублей

Сегежский суд признал виновной местную жительницу, обвинявшуюся в присвоении денег в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд установил, что женщина, работая в банке и имея доступ к данным его клиентов, оформила на нескольких случайно выбранных жителей Сегежи кредитные карты на общую сумму в 597 тысяч рублей.

В течение нескольких лет злоумышленница снимала с карт деньги без ведома их формальных владельцев. Снятые средства она использовала в личных интересах.

С учетом признания вины и полного возмещения ущерба суд запретил женщине занимать должности, обладающие административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, на протяжении четырех лет. Приговор не вступил в законную силу.