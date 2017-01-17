Пытавшийся донести до дома пьяную жену мужчина случайно задушил ее

Следком Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в ночь на 4 сентября 2016 года обвиняемый с женой распивали спиртное в одном из кафе Петрозаводска, после чего на такси приехали на дачу. Женщина сильно опьянела и не могла самостоятельно передвигаться. Супруг попытался затащить ее в дом.

В процессе мужчина обхватывал ее руками, в том числе в области шеи. В результате женщина задохнулась.

Петрозаводчанину грозит до двух лет в колонии, пишет Следком республики.