Пытавшаяся продать гараж петрозаводчанка стала жертвой мошенника

В Петрозаводске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Потерпевшая обратилась в полицию вечером 8 февраля и рассказала, что стала жертвой аферистов – она лишилась 50 000 рублей.

Заявительница сообщила, что недавно в интернете разместила объявление о продаже гаража. Ей позвонил мужчина и изъявил желание приобрести его. Объяснив, что в настоящее время находится не в Петрозаводске, он выразил намерение забронировать гаражный бокс. В подтверждение своих действий аферист предложил перевести аванс на счет покупателя. Женщина согласилась и сообщила номер своей карты. Вскоре покупатель снова позвонил и пояснил, что по каким-то причинам транзакция отменена.

Мошенник предложил женщине пройти к банкомату и там провести ряд операций, чтобы завершить денежный перевод. После этого потерпевшая стала выполнять все указания мошенника. В результате она перевела на неизвестный счет два раза по 20 000 рублей и один – 10 000 рублей. После заключительной операции связь с мнимым покупателем прервалась.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не осуществлять никакие финансовые операции по указанию неизвестных людей.