Пытавшаяся обмануть судоходную компанию женщина пойдет под суд в Петрозаводске

Карельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Светланы Ковалевой, которой инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, Ковалева, выступая представителем фирмы, занимающейся снабжением строительным материалом, заключила с Петрозаводской судоходной компанией договоры на поставку щебня. Общая сумма контрактов достигла 2,8 миллиона рублей.

После получения части денег обвиняемая не выполнила свои обязательства. Довести злой умысел до конца она не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.