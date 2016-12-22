Пьяный водитель на угнанном автомобиле попался полицейским

В районе улицы Онежской флотилии в Петрозаводске сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan: маневры водителя вызвали у полицейских подозрения.

Во время общения с молодым человеком, управлявшим автомашиной, сотрудники ГИБДД выяснили, что он был нетрезв. Они установили, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

К тому же в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль, которым управлял 27-летний молодой человек, ему не принадлежит. Хозяином машины оказался его знакомый, с которым они вместе распивали спиртное в квартире на улице Ригачина. После совместного употребления алкоголя владелец не стал рисковать и уехал домой на такси, оставив в квартире ключи от автомобиля. Машина была припаркована во дворе дома.

Пойманный мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения и неправомерным завладением автомобилем.