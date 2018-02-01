Пьяный подросток со взрослым знакомым избил и ограбил пенсионера в Петрозаводске

Следственный комитет Карелии начал расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины и 17-летнего подростка. Злоумышленники подозреваются в «грабеже, совершенном по предварительному сговору с применением насилия».

По версии следствия, в ночь на 28 января подозреваемые, находясь в Петрозаводске, будучи пьяными пришли в квартиру к знакомому пенсионеру. Там они избили его руками и ногами, а затем открыто похитили ювелирные украшения и деньги. С места происшествия подозреваемые скрылись. Вскоре их задержали полицейские.

По ходатайству следователя суд арестовал 26-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления. А в отношении 17-летнего подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.