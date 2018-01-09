Пьяный охотник случайно застрелил знакомого из ружья в Прионежском районе Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ночь на 3 января пьяный подозреваемый находился рядом с охотничьим домиком в лесу в Прионежском районе. Он произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух, а один – в направлении здания. В момент выстрела в домике находились его знакомые, один из них получил огнестрельное ранение, от которого он скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.