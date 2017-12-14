Пьяный мужчина после драки с посетителями кафе ударил полицейского ногой в лицо

2 декабря сотрудник Росгвардии Карелии в составе дежурного наряда прибыл на вызов к одному из кафе Кондопоги, где произошла драка. Один из ее участников – пьяный 34-летний местный житель – повел себя агрессивно и ударил ногой в лицо старшину полиции. При этом злоумышленник не стеснялся в выражениях в адрес всех, кто мог его слышать. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следствие ведет территориальное подразделение Следкома Карелии.

Следователи установили, что на счету гражданина немало административных правонарушений, в числе которых неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, за которое он понес ответственность два года назад. Также мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в числе которых кражи и грабежи.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.