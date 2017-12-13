Пьяный дебошир побил полицейского, вступившегося за девушку

Инцидент произошел летом 2017 года в Сегеже, сообщили в региональном управлении Следкома. Сотрудник полиции находился дома и вышел на лестничную площадку, услышав женские крики.

В подъезде его встретила девушка, лицо у которой было в крови. Ее преследовал пьяный молодой человек, настроенный весьма агрессивно. Страж порядка решил защитить девушку, а в итоге сам нарвался на грубость. Пьяный молодой человек, осознавая, что перед ним стоит представитель власти, распустил кулаки и оставил на теле полицейского синяки.

Напавшего задержали и доставили в отдел полиции. Теперь его ожидает суд. Пьяный дебош может стоить ему до пяти лет лишения свободы.