Пьяная женщина задушила мать своего сожителя в Петрозаводске

Ночью 8 января 27-летняя женщина распивала спиртное с 64-летней матерью своего сожителя. Опьянев, собутыльницы поссорились. Обвиняемая напала на пенсионерку, избила ее руками, а затем задушила. Об этом сообщает Следком Карелии.

Суд по ходатайству следователя заключил обвиняемую под стражу. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После его вручения обвиняемой оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.