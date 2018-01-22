Пьяная пенсионерка убила сожителя одним ударом ножа в ногу

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Сегежи, обвиняемой в убийстве, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, днем 20 января обвиняемая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем, напала на него и причинила ему колото-резаное ранение бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд заключил женщину под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.