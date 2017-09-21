Пьяная компания ограбила выпавшую из окна собутыльницу в Петрозаводске

Летом этого года в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске очевидцы под окнами многоэтажки увидели выпавшую из окна женщину. Ее доставили в БСМП. Сотрудники скорой помощи передали информацию о подозрительном случае в правоохранительные органы.

Прокуратура Петрозаводска изучила материалы проверки МВД, сотрудники которого не стали возбуждать уголовное дело: девушка выпала из окна без посторонней помощи. Однако ведомство нашло иной повод для возбуждения уголовного дела по статье «грабеж». Об этом «Республике» сообщил старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

Как рассказала потерпевшая, компания людей выпивала в квартире. Когда наступила ночь, все ушли, оставив 29-летнюю собутыльницу в запертом на ключ помещении. Проснувшись, она захотела выйти. Когда дверь открыть не получилось, женщина связала простыни и новый, недавно подаренный матерью плед и стала спускаться по ним вниз. Узлы развязались – женщина упала.

Девушка получила травмы, из-за которых встать у нее не получалось. Посторонних людей она просила вызвать скорую помощь. Внезапно к ней подошла оставившая ее компания. Молодые люди со словами «будет на что выпить» забрали плед и скрылись.

Как сообщил Олег Беляев, в отношении совершивших открытое хищение молодых людей полиция города в ближайшее время возбудит уголовное дело.