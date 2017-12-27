Психическое состояние Юрия Дмитриева проверит институт имени Сербского

Институт имени Сербского проверит психическое состояние историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении порнографии и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев после сегодняшнего судебного заседания.

Адвокат Дмитриева пояснил, что экспертиза, о которой просил прокурор, назначена в полном объеме. Ее будут проводить в институте имени Сербского потому, что эту организацию рекомендовал сам адвокат Ануфриев.

– Солидней конторы у нас нет, там посмотрим, – сказал адвокат.

Также в институте имени Сербского будет проведена дополнительная экспертиза фотографий.

– Сейчас будем думать так, чтобы он на день рождения оказался в Петрозаводске, – добавил адвокат.

Напомним, сегодня Петрозаводский суд смягчил меру пресечения историку Юрию Дмитриеву, изменив ее с ареста на подписку о невыезде с 28 января.