Психически больной житель Карелии пойдет под суд за жестокое убийство жены

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя поселка Валдай, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 17 июля злоумышленник спьяну облил 55-летнюю жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Начался пожар, женщина успела выбраться на улицу и попала в больницу, однако там вскоре скончалась от многочисленных ожогов. Ранее сообщалось, что обвиняемый облил супругу жидкостью, пока та спала.

Как считают следователи, злоумышленник совершил преступление из-за личной неприязни к жене. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он психически нездоров и не может осознавать фактический характер и опасность своих действий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.