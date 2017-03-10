Психически больной петрозаводчанин пойдет под суд за попытку убийства женщины

Следственный комитет Карелии закончил расследование уголовного дела 57-летнего местного жителя, которому инкриминируется покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 2 августа 2016 года злоумышленник пригласил к себе домой знакомую женщину, которую встретил на улице. В квартире мужчина повел себя неадекватно и нанес ей несколько ножевых ударов.

Потерпевшая смогла оказать нападавшему сопротивление и выбила из его рук нож. Покинув квартиру, она обратилась в полицию.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что мужчина страдает психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В ближайшее время суд начнет рассматривать дело по существу.