Психически больной бомж отомстил сторожу, занявшему его место

Полиция Кондопоги задержала мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Обнаружить его удалось по горячим следам, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Однажды утром хозяин местного предприятия пришел на работу и обнаружил раненого сторожа. Тот рассказал, что ночью на него напали с ножом, однако поначалу он решил, что ранение несерьезное. Хозяин отправил работника в больницу, а сам обратился в полицию.

Наряд патрульно-постовой службы быстро обнаружил подозреваемого – 59-летнего ранее судимого мужчину без определенного места жительства. Он рассказал, что раньше сам работал сторожем в этой организации, однако его уволили из-за злоупотребления спиртным. Тогда он решил отомстить, ночью пробрался на территорию предприятия и несколько раз ударил ножом нового сторожа.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у подозреваемого имеются психические отклонения. Сразу после задержания его поместили в лечебное учреждение. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.