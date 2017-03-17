Психбольного судили за садистское обращение с трехмесячным щенком

Суд Питкярантского района рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным, которое повлекло его смерть. В ходе заседания установлено, что в сентябре 2016 года молодой человек убил трехмесячного щенка с применением садистских методов.

При осмотре трупа животного обнаружили множественные кровоизлияния, гематомы, трещины костей черепа, кровоизлияния в мозг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд также установил, что подсудимый совершил злодеяние в невменяемом состоянии, вызванном психическим заболеванием. Свидетели по делу сообщили, что молодой человек уже не раз проявлял агрессию к животным.

Решением суда обвиняемого отправили на принудительное лечение в психбольницу.