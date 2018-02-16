Пряжинский суд начал рассматривать Сямозерское дело

Фигуранты Сямозерского дела сегодня предстали перед судом в Пряже. Наш корреспондент сообщает, что на заседании присутствуют Вадим Виноградов и Елена Решетова, а также Валерий Круподерщиков, который проходил студенческую практику в лагере Сямозеро и в водном походе, который закончился гибелью 14 детей, участвовал в качестве инструктора. В зале также присутствует еще один бывший студент-инструктор Павел Ильин.

Судья Ирина Кемпинен сегодня должна принять решение о продлении ареста для Елены Решетовой и Вадима Виноградова, обвиняемых в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и в оставлении в опасности.

Заседание суда будет открытым, пока не будут оглашаться сведения касающиеся состояния здоровья обвиняемых. На этот период прессе придется покинуть зал.

Елена Решетова и Вадим Виноградов находятся за решеткой, поскольку они были арестованы, Валерий Круподерщиков сидит на скамейке в зале суда, так так находится под подпиской о невыезде.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда группа из 47 детей отдыхавших в лагере «Сямозеро» отправилась в водных поход под руководством Вадима Виноградова и попала в шторм. В результате, одна из лодок перевернулась и 22 ребенка оказались в воде. 14 детей утонули. По версии следствия, Вадим Виноградов знал о непогоде, но принял решение, руководствуясь указаниями директора лагеря Елены Решетовой.

Фигурантами уголовного дела также стал экс-руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, и Людмила Котович, которая работала его заместителем. Их обвиняют в халатности.