«Простите, пожалуйста, девочки»

«Я полностью согласен с приговором Петрозаводского городского суда. Прошу оставить его без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Я полностью признаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном. Сожалею, что в результате моих действий у потерпевшей Кондратьевой появился неизгладимый шрам. Однако искренне считаю, что шрам не обезображивает потерпевшую».

Такие слова произнес сегодня житель Петрозаводска Станислав Гаранин в прениях сторон на заседании Верховного суда Карелии. Речь с извинениями он читал по бумажке.

Утром 15 декабря 2016 года Ксения Кондратьева и Янина Буйко пошли за молоком. На парковке у перекрестка улиц Антикайнена и Красной их догнал мужчина (Станислав Гаранин 1977 года рождения) и избил. Ему показалось, что женщины пнули его машину. Гаранин

Утром 15 декабря 2016 года Ксения Кондратьева и Янина Буйко пошли за молоком. На парковке у перекрестка улиц Антикайнена и Красной их догнал мужчина (Станислав Гаранин 1977 года рождения) и избил. Ему показалось, что женщины пнули его машину. Гаранин выбил Ксении два зуба, нанес рваную рану щеки и скрылся . Нашли его только через неделю благодаря камерам уличного видеонаблюдения и бдительным горожанам. Спустя девять месяцев суд приговорил мужчину к трем годам условно и назначил ему 240 часов обязательных работ.

В исковом заявлении в Петрозаводский суд Ксения потребовала взыскать с Гаранина 500 тысяч рублей, а Янина – 148,5 тысяч. Однако горсуд решил иначе: Гаранин должен заплатить Кондратьевой и Буйко 100 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Сегодня Верховный суд Карелии рассматривал апелляционную жалобу избитых женщин. По мнению потерпевших, приговор Петрозаводского суда слишком мягок.

– Никакой машины мы не пинали. Мы даже в суде смотрели видеозаписи: там ничего такого нет. То есть Гаранину показалось. Я помню, он нас окликнул на парковке, подбежал с бешеными глазами и начал орать : «я вас тут закопаю, вы мне машину пнули». Сначала он на Янину орал, а потом, когда я стала звать прохожих и милицию на помощь, переключился на меня. Он в ответ мне сказал, что «сам мент и никакой милиции не надо». Я ему – покажи корочку, а он мне в зубы, – рассказала корреспонденту в коридоре Верховного суда, едва сдерживая слезы, Кондратьева.

В этот момент к Ксении подошел крупный мужчина и сообщил, что перевел ей 7000 рублей, а ее подруге – 3000. Это – Гаранин. Ксения его не боится: говорит, сейчас он уже остыл, потому что все понимает. Однако из дома женщина одна старается не выходить: день нападения из памяти никуда не исчезает. В суд она пришла с мужем Тимофеем.

– 15 декабря я был в Ростове, в командировке: я – строитель. Ксения осталась дома вместе с 12-летним сыном. О том, что жену избили, я узнал чуть ли не последним: она не хотела мне сообщать, боялась меня расстраивать. После ее звонка я сразу же приехал в Петрозаводск. Сын много плакал. Он не понимал: как это – маму обидели, – рассказывает Тимофей.

По словам Ксении, нанесенная ей травма была такой, что стоматологи до сих пор не могут вставить ей зубные импланты. Единственный выход для нее – носить съемные протезы. Кроме того, врачи все еще не могут сказать, можно ли провести операцию и избавить потерпевшую от шрама над губой.

По понятным причинам, Ксения Кондратьева в суде отказалась фотографироваться вблизи: слишком уж известной персоной неожиданно для себя она стала. К ней и так на улице подходят незнакомые люди, интересуются здоровьем и ругают слишком мягкий приговор Станиславу Гаранину. Это, конечно, приятно. Но такая слава женщине не нужна.

Отказался фотографироваться и подсудимый. Ходатайство журналиста, который просил суд разрешить фотосъемку во время заседания, он прокомментировал так:

–Попросил бы не разрешать съёмку. У меня дочь в школе учится: это может повлиять на ее судьбу, – заявил Гаранин коллегии судей. И суд запретил его фотографировать.

Заседание длилось недолго. Решение городского суда Верховный суд оставил без изменения, назвав его законным и обоснованным.

Когда журналист подошел к Станиславу Гаранину за комментарием, его адвокат запретительными жестами показал, что от слов лучше воздержаться.

– Человек осужден. Ему назначено наказание, пусть и условное, но оно может стать реальным, если Станислав не станет на путь исправления. Мы наказаны, – уходя, сказал адвокат осужденного Александр Белоголовов.

Ксения и ее адвокат уверены, что условный срок для Станислава Гаранина – не путь исправления. Решение Верховного суда они тоже будут обжаловать.

– Дело не в увеличении компенсации морального вреда, просто он опасен для общества. Пусть посидит и подумает над своим поведением. Неужели так можно – просто избить женщин средь бела дня, выбить зубы, нанести вред здоровью и получить условный срок? Я лечусь до сих пор. Девять месяцев прошло, а отек на щеке не спал, – недоумевает Ксения.

«Простите, пожалуйста, девочки. Я не хотел, чтобы все вот так закончилось. К сожалению, так произошло», – это все, что произнес Станислав Гаранин в последнем слове на заседании Верховного суда Карелии.

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