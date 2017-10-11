Прокуратура потребовала посадить Девлета Алиханова на восемь лет

Сегодня в Петрозаводском суде начались прения сторон по делу Девлета Алиханова. Прокуратура просит признать депутата Заксобрания Карелии виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в десяти эпизодах незаконного пересечения границы.

Гособвинители считают, что по первому пункту Алиханову нужно назначить наказание в виде лишения свободы на восемь лет со штрафом один миллион рублей. Меру пресечения в виде заключения под стражей Алиханову, по мнению гособвинителей, не нужно изменять до вступления приговора в законную силу.

По мнению прокуратуры, в счет назначенного Алиханову наказания нужно зачесть время его пребывания под стражей.

Также прокуратура считает, что Девлету Алиханову нужно назначить наказание за каждое из десяти преступлений, связанных с незаконным пересечением границы, в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Алиханова от назначенного наказания необходимо освободить.

На следующей неделе в прениях сторон выступят адвокаты депутата.

Напомним, Алиханова обвиняют в том, что он незаконно путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право на муниципальное имущество (13 нежилых помещений) за 33 миллиона 655 тысяч рублей. Рыночная стоимость их — 42 миллиона 71 тысяча рублей, таким образом он причинил ущерб бюджету Петрозаводска на сумму 8 миллионов 416 тысяч рублей. Также Алиханов, по мнению гособвинителей, путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги администрации карельской столицы в сумме 26 миллионов 741 тысяча 42 рубля 43 копейки.

В совокупности Девлет Алиханов причинил имущественный ущерб петрозаводскому бюджету на сумму 35 миллионов 157 тысяч 42 рубля 43 копейки.

Кроме того, Алиханов по имевшемуся у него дипломатическому паспорту неоднократно пересекал границу России, не имея на то законных оснований.