Прокуратура просит посадить Андрея Нелидова на 9 лет и лишить всех госнаград

Прокуратура просит назначить экс-директору музея «Кижи» Андрею Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также назначить штраф в размере 55 миллионов рублей, сообщает интернет-газета «Столица на Онего». Советнику Нелидова и бывшему депутату карельского парламента Ивану Романову гособвинение просит назначить 8 лет колонии и штраф в 27,5 миллионов рублей. Помимо этого прокурор попросила суд лишить Нелидова всех госнаград и ордена Почета

Напомним, сегодня в Петрозаводском суде начались прения сторон по делу бывшего главы Карелии и экс-директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова. Сегодня в судебном заседании выступала государственный обвинитель Татьяна Дубейковская.

Андрей Нелидов был задержан в своей петрозаводской квартире 24 сентября 2015 года по подозрению в получении взятки, с этого момента он находится под стражей. По версии следствия, Нелидов, занимая должность директора музея «Кижи», при посредничестве своего экс-советника и бывшего депутата Заксобрания Карелии Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получал от предпринимателей взятки на сумму более 4,6 миллионов рублей. Деньги, как считают следователи, Нелидов получал от коммерсантов за возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

В суде бывший директор музея «Кижи» неоднократно заявлял, что не согласен с обвинением. По его словам, деньги предназначались Ивану Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея.