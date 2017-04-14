Прокуратура оспорит перевод Елены Решетовой под домашний арест

Накануне Петрозаводский городской суд отпустил директора лагеря на Сямозере из СИЗО под домашний арест.

Прокурор Петрозаводска подписал апелляционное представление на постановление городского суда в отношении директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой. В ближайшее время жалобу передадут в Верховный суд республики.

Представитель потерпевшей Людмила Евстифеева рассказала «Республике» о том, что в понедельник также подаст апелляцию с требованием оставить Решетову в СИЗО.

Напомним, накануне суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Елены Решетовой. Судья Мерков отправил директора парк-отеля «Сямозеро» под домашний арест до 18 июня.

Напомним, Елена Решетова стала фигурантом по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. В конце июня суд Петрозаводска заключил обоих обвиняемых под стражу. Кроме того, в июне 2016 года следователи задержали и руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Его обвиняют в халатности. Тогда суд отправил его под домашний арест, однако в апреле 2017 года из-под домашнего ареста его освободили. Еще одного фигуранта дела – фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову – 4 апреля суд признал виновной по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, как стало известно накануне, в деле появился еще один обвиняемый — инструктор парк-отеля «Сямозеро» Павел Ильин.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • русский мужик

    Боюсь что из всех подозреваемых осудят только бедного фельдшера . У всех других подозреваемых хорошая крыша .