Прокуратура оспорит перевод Елены Решетовой под домашний арест

Прокурор Петрозаводска подписал апелляционное представление на постановление городского суда в отношении директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой. В ближайшее время жалобу передадут в Верховный суд республики.

Представитель потерпевшей Людмила Евстифеева рассказала «Республике» о том, что в понедельник также подаст апелляцию с требованием оставить Решетову в СИЗО.

Напомним, накануне суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Елены Решетовой. Судья Мерков отправил директора парк-отеля «Сямозеро» под домашний арест до 18 июня.

Напомним, Елена Решетова стала фигурантом по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. В конце июня суд Петрозаводска заключил обоих обвиняемых под стражу. Кроме того, в июне 2016 года следователи задержали и руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Его обвиняют в халатности. Тогда суд отправил его под домашний арест, однако в апреле 2017 года из-под домашнего ареста его освободили. Еще одного фигуранта дела – фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову – 4 апреля суд признал виновной по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, как стало известно накануне, в деле появился еще один обвиняемый — инструктор парк-отеля «Сямозеро» Павел Ильин.