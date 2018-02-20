Прокуратура Карелии вернула государству земельные участки в Олонецком районе

Землю общей площадью почти 30 соток раздала своим знакомым бывшая глава одного из поселений.

Олонецкий районный суд вернул в собственность государства два участка, которые были незаконно отчуждены в частную собственность.

Бывшая глава Коверского сельского поселения Наталья Каракова незаконно передала несколько земельных участков из государственной в частную собственность. По данным следствия, ущерб составил около 5 миллионов рублей.

Неправомерные действия чиновницы подтвердил суд, и сейчас прокуратура планомерно возвращает землю в государственную собственность. Очередные два участка общей площадью почти 30 соток решением суда были возвращены в государственную собственность в феврале.

 

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