Прокуратура Карелии вернула государству земельные участки в Олонецком районе

Олонецкий районный суд вернул в собственность государства два участка, которые были незаконно отчуждены в частную собственность.

Бывшая глава Коверского сельского поселения Наталья Каракова незаконно передала несколько земельных участков из государственной в частную собственность. По данным следствия, ущерб составил около 5 миллионов рублей.

Неправомерные действия чиновницы подтвердил суд, и сейчас прокуратура планомерно возвращает землю в государственную собственность. Очередные два участка общей площадью почти 30 соток решением суда были возвращены в государственную собственность в феврале.