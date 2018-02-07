Прокуратура Карелии начала проверку в связи со смертью годовалой девочки

Прокуратура Карелии начала проверку в связи с насильственной смертью годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 4 февраля в селе Деревянное. По версии следствия, 4 февраля пьяный отец причинил телесные повреждения дочери, от которых она скончалась на месте происшествия.

Прокуратура Карелии сообщает, что дочь была передана отцу на воспитание три месяца назад. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности должностных лиц органов опеки и организаций по обеспечению законных прав и интересов ребенка.