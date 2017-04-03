Продажу 12 тысяч доз дизайнерских наркотиков пресекли полицейские Петрозаводска

Полиция Петрозаводска задержала с поличным преступную группу, торговавшую дизайнерскими наркотиками в карельской столице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По версии следствия, участниками группы были пять жителей республики в возрасте от 20 до 30 лет. С декабря 2016 года они с помощью тайников-закладок и интернета распространяли в Петрозаводске запрещенные вещества.

После задержания молодых людей у них изъяли более трех килограммов наркотиков. По подсчетам правоохранителей, из них злоумышленники могли изготовить около 12 тысяч разовых доз.

Против участников группы возбуждено несколько уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Трое подозреваемых взяты под арест.