Продавцы «целебных таблеток» обманули петрозаводчанина на три миллиона

60-летний житель Петрозаводска потерял около 3,2 миллиона рублей после контакта с аферистами. Об этом сообщили на сегодняшнем брифинге в МВД Карелии.

По словам полицейских, в 2015 году мужчине предложили «целебные таблетки», якобы спасающие от всех болезней. Потерпевший купил лекарств на 1,6 миллиона рублей, однако препараты ему не помогли. После этого петрозаводчанин обратился с жалобой в офис компании, продавшей ему лекарства.

Спустя некоторое время потерпевшему позвонил человек, представившийся сотрудником центрального офиса Сбербанка. Звонивший сообщил, что пенсионер может получить компенсацию ущерба от действий мошенников, для этого ему нужно лишь заплатить налоги.

В результате потерпевший перевел на указанный ему счет еще 1,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.