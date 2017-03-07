Суд: замначальника аэропорта «Петрозаводск» знал о неисправном метеооборудовании

Прионежский районный суд посчитал доказанным, что заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Владимир Шкарупа и руководитель метеослужбы Владимир Пронин знали о неисправном метеооборудовании. Об этом стало известно сегодня на оглашении приговора по делу о крушении самолета Ту-134.

По версии следствия, приборы, которые измеряли нижнюю границу облачности, были неисправны, их сертификат годности истек еще в 2009 году. Также не было достаточного количества щитов-ориентиров, из девяти щитов были освещены только два. Оператор-телеграфист, находившаяся в подчинении Пронина, не проходила соответствующего обучения.

При этом погодные условия в ночь крушения были нетипичными для местного климата. Эксперты опросили 22 человека и выяснили, что показатели были на предельном уровне, дул сильный ветер, стоял туман, и, несмотря на период белых ночей, было темно.

На заседании также привели выдержку из записи разговора экипажа перед крушением. Опустившись на высоту 60 метров, член экипажа сказал: «Не вижу. Пока не вижу», очевидно, имея в виду посадочную полосу.

Напомним, крушение самолета Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском унесло 47 жизней, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Компании, которой принадлежал самолет, был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.